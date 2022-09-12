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Українцям видаватимуть теплий одяг на зиму для дітей – хто може отримати

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Украинцам выдадут теплые вещи для детей на зиму - кто может получить

Українцям видаватимуть теплий одяг на зиму для дітей. Така допомога передбачена для сімей переселенців. Дітей віком від 0 до 14 років держава забезпечить мінімальним набором теплового зимового одягу

Така допомога для сімей переселенців реалізується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Теплим одягом обіцяють забезпечити усіх дітей переселенців. Але допомогу почнуть надавати, у першу, чергу, багатодітним сім’ям, а вже згодом дійде черга до всіх сімей переселенців, які були змушені тікати від війни або покинути на зиму свої домівки.

Українцям видаватимуть теплий одяг на зиму для дітей – хто може отримати

На кого розрахований безкоштовний зимовий одяг?

Такі набори одягу розраховані на широкий віковий спектр: практично від 0 до 14 років. Тобто буде навіть зимове вбрання для немовлят і малюків до 2 років. Таке вбрання дещо відрізнятиметься від того, що даватимуть на старших дітей.

Отже, на дітей у віці від 2 до 14 років передбачений такий комплект теплого зимового одягу:

  • зимова куртка;
  • светр або світшот;
  • термобілизна;
  • теплі та спортивні штани;
  • шкарпетки;
  • зимові черевики;
  • шарф, шапка та рукавички.

Завдяки тому, що в комплектах буде віддаватись перевага дизайну унісекс, можна буде легко варіювати предметами одягу, які підійдуть і хлопчикам, і дівчаткам.

Для того, щоб отримати безкоштовно теплий одяг на зиму для дітей, переселенцям слід звертатись за одним із таких номерів:

  • 15-48 – цілодобова “гаряча лінія” Мінреінтеграції з кризових питань;
  • +38 (066) 813 62 39 – уповноважений з питань ВПО.

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