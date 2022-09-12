Українцям видаватимуть теплий одяг на зиму для дітей – хто може отримати

Українцям видаватимуть теплий одяг на зиму для дітей. Така допомога передбачена для сімей переселенців. Дітей віком від 0 до 14 років держава забезпечить мінімальним набором теплового зимового одягу

Така допомога для сімей переселенців реалізується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Теплим одягом обіцяють забезпечити усіх дітей переселенців. Але допомогу почнуть надавати, у першу, чергу, багатодітним сім’ям, а вже згодом дійде черга до всіх сімей переселенців, які були змушені тікати від війни або покинути на зиму свої домівки.

На кого розрахований безкоштовний зимовий одяг?

Такі набори одягу розраховані на широкий віковий спектр: практично від 0 до 14 років. Тобто буде навіть зимове вбрання для немовлят і малюків до 2 років. Таке вбрання дещо відрізнятиметься від того, що даватимуть на старших дітей.

Отже, на дітей у віці від 2 до 14 років передбачений такий комплект теплого зимового одягу:

зимова куртка;

светр або світшот;

термобілизна;

теплі та спортивні штани;

шкарпетки;

зимові черевики;

шарф, шапка та рукавички.

Завдяки тому, що в комплектах буде віддаватись перевага дизайну унісекс, можна буде легко варіювати предметами одягу, які підійдуть і хлопчикам, і дівчаткам.

Для того, щоб отримати безкоштовно теплий одяг на зиму для дітей, переселенцям слід звертатись за одним із таких номерів:

15-48 – цілодобова “гаряча лінія” Мінреінтеграції з кризових питань;

+38 (066) 813 62 39 – уповноважений з питань ВПО.

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