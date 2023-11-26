Українцям щомісяця надходитиме третя платіжка за газ – якими будуть тарифи за утримання труб у будинку

Щомісяця українцям буде надходити третя платіжка за газ. Платити доведеться за утримання труб у будинку. Стало відомо, якими будуть тарифи

В Україні вже цього року Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг може розробити граничні тарифи на утримання внутрішньобудинкової газової інфраструктури. Йдеться про плату за утримання “труб” у багатоквартирному будинку.

Якщо українці самі не звернуться за підписанням договору, то утримувати інфраструктуру повинен буде оператор газорозподільних систем.

Про це розповідає НСН.

Як повідомляє ГазПравда, граничні тарифи ще мають затвердити. Однак, ймовірно, їх розмір вважають як 1/12 частину вартості техобслуговування внутрішньобудинкової системи з кожного користувача газом. Тобто, якщо в будинку 100 квартир, то вартість річного техобслуговування поділять на 100. Отриману суму поділять на 12 – це буде місячна платіжка.

Українцям щомісяця надходитиме третя платіжка за газ

Після введення третьої платіжки один раз на рік фахівці повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряють наявність вільного доступу до них, стан фарбування та кріплення газопроводу, наявність футлярів у місцях прокладки через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стан ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду. і, у разі потреби, що відновлюють його.

У багатоквартирних будинках раз на 6 місяців, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу.

Щорічно перевіряється працездатність запірних пристроїв, встановлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії та мастила. Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, проте не рідше одного разу на рік, здійснюється ТО газового обладнання.

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