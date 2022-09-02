Українцям пояснили, що таке пенсія за вислугу років і пенсія за віком – яка виплата вигідніша

В Україні деякі пенсіонери мають призначену пенсію за вислугу років. Але є ще пенсія за віком. В чому їх різниця і як можна збільшити виплати

Щоб збільшити розмір пенсії за вислугу років, слід звернутись до територіального відділу Пенсійного фонду України для призначення нової пенсії.

Про це повідомив юрист Тарас Підодвірний. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Факти.

Так, якщо громадянин України досяг пенсійного віку, має відповідний стаж не менше 29 років, призначену пенсію за вислугу років, але бажає отримувати більший розмір виплат, йому потрібно звернутись до територіального відділу ПФУ за призначенням пенсії за віком із відповідною заявою.

При зверненні до органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою пенсіонер може мати справу з двома проблемами: з небажанням органу ПФУ призначати пенсію за віком або з неправильним розрахунком пенсії за віком. У таких випадках потрібно звернутися з відповідною позовною заявою до суду, бо такі дії ПФУ є протиправними і необхідно змушувати орган призначити нову пенсію.

Спеціалісти ПФУ можуть невірно розрахувати пенсію за віком, якщо в розрахунках неправильно застосовують один із показників пенсії — середню заробітну плату в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують році звернення за призначенням відповідних виплат. Таку середню зарплату визначає Державна служба статистики України, тож вона не залежить від розміру зарплати, яку пенсіонер отримував на роботі.

«При визначенні розміру пенсії за віком у 2022 році ПФУ застосовує розмір середньої заробітної плати за 2014−2016 роки: 6 186,32 грн, а має застосовувати середню заробітну плату за 2019−2021 у розмірі 10 846,37 грн», — пояснює юрист.

Він пояснив, чому ПФУ під час призначення пенсії за віком не застосовує середню зарплату три останні роки. За його словами, працівники Пенсійного фонду керуються ч. 3 ст. 44 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в якому зазначається, що при переведенні з одного виду пенсії на іншу за бажанням особи може враховуватися заробітна плата за періоди страхового стажу, зазначені у частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням середнього показника заробітної плати (доходу), що враховується при призначенні попереднього виду пенсії.

У свою чергу, за судовою практикою вже встановлено, що коли призначаються громадянинові пенсійні виплати за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», а потім у разі прояву цим громадянином бажання отримувати пенсію за віком відповідно до Закону № 1058-IV, відбувається саме призначення пенсії за віком, а не переказ.

У якому разі пенсія за віком призначається автоматично – роз’яснення ПФУ