У якому разі пенсія за віком призначається автоматично – роз’яснення ПФУ

Пенсійний фонд України роз’яснив, у якому разі пенсія віком може призначатися автоматично

Про це повідомила прес-служба ПФУ у відповідь на запитання читачки під постом до Фейсбуку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

“Знаходжуся на окупованій території, зв’язку немає, інтернету також подати заяву на пенсію за віком не можу”, – поцікавилася жінка.

У відповідь на це у ПФУ пояснили, що пенсія за віком може призначатися автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, придбаний до 2004 року (роботодавцем або застрахованою особою було подано на переведення в електронний вид трудової книжки).

Ознайомитись з деталями з автоматичного призначення пенсії можна за посиланням: https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/pfbid02VN8R2p2szDjWtvn8ZeV6LDHHhjthGzC8tSF12xnwaisKoQWsBjycSagZ9H9f7wJBl.

Якщо стажу в РСО недостатньо, то пенсія буде призначена за заявою, яку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua у разі наявності інтернет-зв’язку.

“Про призначення пенсій за віком у 2022 році більше інформації тут http://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/pfbid0PAAwua3fqAFx6j61nRCKi9LjendJSqsQpyyzZq5W2JeNy2HFwsWkqkQWBg3″, – йдеться в повідомленні

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