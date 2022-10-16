Українці почали активно скуповувати деякі товари непродовольчої групи – в чому причина

Багато експертів пророкують дефіцит продовольства в Україні. Слід зазначити, що така тенденція спостерігається не лише всередині країни, а й стала загальносвітовою. Однак, незважаючи на можливий дефіцит продовольства, українці почали активно скуповувати деякі товари непродовольчої групи

Про це повідомили в прес-службі інтернет-магазину Rozetka. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Війна в Україні позначилася на всіх галузях економіки та бізнесу. Не оминула вона і аграрний сектор. Частина українських територій опинилася під окупацією. Та й дефіцит палива приніс чимало труднощів як для всієї країни, так і для аграрного сектора зокрема. Жорсткого дефіциту продовольства в Україні поки що немає, але ціни на продукти зростають безупинно, ставлячи багато родин українців на межу виживання.

Однак, незважаючи на очікуваний дефіцит продовольства, українці активно почали скуповувати деякі товари непродовольчої групи. Таку споживчу поведінку відзначають після масованої ракетної атаки з інфраструктурних об’єктів енергетики. Після атаки почалися проблеми зі зв’язком, водопостачанням та електропостачанням. Ці події сформували серед населення великий попит деякі групи товарів.

Лідерами покупок за останній тиждень стали свічки та павербанки. За даними, наданими прес-службою інтернет-магазину Rozetka, купівля павербанків зросла більш ніж у 5 разів. Серед лідерів купівельного попиту також виявились і свічки. Їх почали закуповувати вчетверо більше. Також активно купують ліхтарі, генератори, пальники та газові балони. Попит на ці товари зріс у 3-4 рази.

За рахунок такого зростання купівельної активності населення товари тих чи інших марок та характеристик швидко закінчуються. Тому щодня у покупців з’являються нові моделі-лідери.

“Топ найпопулярніших моделей товарів у цих категоріях змінюється чи не щодня. Люди активно моніторять існуючі моделі та розкуповують те, що є в асортименті”, – повідомила прес-служба Rozetka.

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