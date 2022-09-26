Українці отримують платіжки за газ із заборгованістю – у Нафтогаз відповіли як діяти в такій ситуації

Клієнти скаржаться, що компанія “Нафтогаз” не враховує деяких платежів за газ. Люди стверджують, що розплатились ще у липні, однак у серпні та вересні отримали платіжки за газ із заборгованістю. У Нафтогазі відповіли, як чинити в такому разі

Про ситуацію з неврахованими платіжками за газ стало відомо з коментарів клієнтів у Facebook-акаунті Нафтогазу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Скажіть, будь ласка, чому приходить борг, якщо я все плачу?” – цікавиться одна із клієнток Нафтогазу. “Чомусь у Вашу компанію не надійшла оплата за 29.07.2022р. Оплата проводилася через айбокс, пройшла успішно. Приходять квитанції із заборгованістю за червень 71гр. 61 коп. Допоможіть розібратися та зафіксувати оплату. Фото чека оплати додаю”, – запитує друга .

Нафтогаз оперативно відреагував на запити клієнтів, попросивши їх зв’язатися з компанією в особистих повідомленнях. Компанія-постачальник просить вказати в особистих повідомленнях адресу приміщення, за яке здійснено оплату, а також ім’я та прізвище власника.

“Напишіть нам у особисті повідомлення, вкажіть ПІБ власника та адресу приміщення. Ми перевіримо інформацію та надамо відповідь”, – відповіла служба підтримки Нафтогазу.

Нагадаємо, багато клієнтів Нафтогазу цікавляться, чому вони не можуть передавати показання лічильника безпосередньо компанії-постачальнику, тобто Нафтогазу. У компанії відповіли, що зараз таку можливість мають мешканці трьох областей – Кіровоградської, Херсонської і Донецької. Але, ймовірно, найближчим часом така можливість з’явиться і в решти клієнтів Нафтогазу.

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