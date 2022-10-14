Українці отримують платіжки за газ із заборгованістю – подробиці

Облгази додають українцям зайві куби споживання газу, унаслідок чого користувачі отримують платіжки за газ із заборгованістю

Про це пише ГазПравда, передає NNS

Так, деякі українці скаржаться, що незважаючи на своєчасну та сумлінну передачу показників лічильників за газ, облгази додають зайві куби, внаслідок чого утворюється борг.

“Волиньгаз” завищує показники лічильника… При зміні постачальника газу контролер подав завищені показники лічильника. Після звернення про неправильні показники їх змінили, але нарахований борг залишився… Помилково виставлені завищені показники лічильника. Виходить борг до 1800 грн. Працівники облгазу відмовляються допомогти… Допоможіть передати реальні відображення газового лічильника. В особистому кабінеті їх чомусь значно завищено”, – пишуть споживачі в ГазПравду.

Також на приписки скаржаться користувачі на Facebook-сторінці 104.ua.

“Я щомісяця в особистому кабінеті з 1 по 5 число передаю показники, своєчасно – до 15 числа – оплачую. І ось маю від “Миколаївгазу” заборгованість понад 4 тис. грн, яка невідомо звідки взялася. Роз’яснень по телефону не дають”, – поскаржилася. Лариса Трудувата..

Як зазначається, про схожі проблеми із зайвими кубометрами та несподіваним боргом у платіжках повідомляють і з багатьох інших регіонів.

Українці отримують платіжки за газ із заборгованістю – у Нафтогаз відповіли як діяти в такій ситуації