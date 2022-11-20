Українці можуть отримати по 1800 гривень на оплату комунальних послуг – деталі

Кількість одержувачів субсидії на оплату комунальних послуг цього сезону суттєво збільшилась. Пов’язано це з тим, що прибутки українців знизилися. Цього сезону середній розмір пільги становитиме 1800 гривень

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає NNS

Він також додав, що держава має негайно реагувати на нові заявки щодо нарахування субсидій.

На сьогодні пільги отримують майже 2,5 млн домогосподарств, але незабаром їхня кількість зросте. Вже зафіксовано зростання кількості заявок.

“Середній розмір субсидії прогнозовано складе близько 1800 грн. на місяць. У бюджеті як на цей, так і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій”, – сказав Шмигаль.

Українці можуть отримати 1800 гривень на оплату комунальних послуг

Щоб оформити субсидію, слід звернутися до органів соціального захисту населення, заповнити заяву та надати всі необхідні документи.

Крім того, продовжуються виплати на оплату комунальних послуг для осіб, які безкоштовно надали житло ВПО.

Держава сплачує по 900 грн. на місяць за кожного переселенця. Головна умова для власників житла, щоб вони мали право власності на цю нерухомість, не мали боргів за комуналку та надали людям житло безплатно.

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Виплати субсидії в Україні: які суми отримають українці, хто має право на допомогу