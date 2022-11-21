Українці можуть отримати гроші від Дії – на що спрямована допомога

Українцям роздають гроші від Дії за проектом «єРобота». Хто і як може отримати фінансову допомогу

Юлія Свириденко, перша віце-прем’єр-міністр України, повідомила, що уряд надав допомоги у розмірі 62,05 мільйона гривень в рамках програми мікрогрантів «Власна справа». Загальна сума допомоги за проєктом «єРабота» становить практично 264 мільйони гривень.

Про це розповідає NNS

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«Серед усіх програм проєкту найпопулярнішою є програма мікрогрантів «Власна справа», яка стимулює розвиток підприємництва. Кожні два тижні у нас більше двох сотень підприємців – переможців цієї програми, які отримують можливість розпочати або розширити свій бізнес за підтримки держави. Наша мета – завдяки реалізації грантових програм забезпечити створення не менше ніж 300 тисяч нових робочих місць», – розповіла пані Юлія.

Вже визначено переможців дев’ятої хвилі програми «Власна справа». Кількість переможців становить 240 підприємців, які отримали мікрогранти на загальну суму 56,6 мільйона гривень.

Зокрема, серед переможців дев’ятої хвилі програми 64 особи планують розпочати або розвивати проекти у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 59 – у переробній промисловості та 30 – у сфері тимчасового розміщення та організації. Таким чином, у результаті реалізації бізнес-планів одержувачів грантів буде створено 585 робочих місць. Як зазначається, найбільша кількість переможців дев’ятої хвилі із Львівської (38 осіб) та Рівненської (22 осіб) областей, а також міста Києва (27 осіб).

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