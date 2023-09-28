Українці мають право отримати допомогу на поховання – які умови та сума виплат

Українці мають право отримати допомогу на поховання. Є умови для одержання виплати і яка сума допомоги

Про це пише прес-служба Головного управління ПФУ у Донецькій області, передає НСН.

У яких випадках можуть сплатити допомогу?

Допомога надається при смерті застрахованої особи та членів сім’ї, які перебували на утриманні цієї людини.

До таких членів сім’ї належать ті, хто:

перебував на повному утриманні;

отримували від померлого регулярні фінансові надходження,

кому громадянин був єдиним джерелом доходу.

До цієї категорії не належать члени сім’ї, які, крім допомоги померлого, мали кошти для існування. Тобто члени сім’ї померлого, які стабільно отримували заробітну плату або пенсію не можуть отримати допомогу.

Українці мають право отримати допомогу на поховання

Виплата надаватиметься членам сім’ї, або застрахованій особі, яка здійснила поховання власним коштом.

Скільки та як можна отримати?

У 2023 році передбачається виплата у розмірі 4100 гривень.

Виплачуватиметься вона одноразово, на місці роботи померлого.

Щоб отримати виплати на руки, необхідно підготувати певні документи, звернувшись до роботодавця померлого.

До списку документів входять:

Заява отримання виплати;

Паспорт або інший документ, що засвідчує особу;

Чеки чи інші документи, що підтверджують, що поховання проводилося за рахунок цієї особи;

Довідка з реквізитів банку, щоб перерахувати кошти;

Свідоцтво, що засвідчує смерть;

Витяг з РАГСу про смерть особистості.

Зазвичай, допомога виплачується роботодавцем (або особами, уповноваженими це зробити) у день подання заяви або на наступний робочий день.

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