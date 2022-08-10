Українці мають право на компенсацію за звільнення: хто може отримати більше 30 тисяч гривень

Верховна Рада ухвалила закон про спрощення регулювання трудових відносин. Процедура звільнення працівників максимально спростилася. Однак влада подбала про українців. Вони мають право на компенсацію за звільнення від роботодавців. Максимальна виплата перевищує 30 тисяч гривень

В Україні наразі економічна криза. У період повномасштабної війни ринок праці в руках роботодавців. Наразі вони можуть без пояснення причин звільняти свій персонал. Якщо згоди сторін досягнуто не було, колишній співробітник має право на отримання компенсації. Цей момент прописаний у законі.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Розмір виплати залежатиме від тривалості роботи у компанії. Якщо працівник та роботодавець підписують індивідуальний трудовий договір, у ньому також має бути прописана компенсація, інакше він буде недійсним. У документі мають бути мінімум 15 пунктів із зазначенням режиму роботи, тривалості відпустки, розміру заробітної плати тощо.

Звільнені українці, залежно від тривалості роботи в компанії або на підприємстві, можуть отримати:

3,25 тис. грн (50% від мінімальної зарплати) – якщо людина працювала лише місяць;

6,5 тис. грн (одна мінімальна зарплата) – якщо працівник працював 1-12 місяців;

19,5 тис. грн (три мінімальні зарплати) – під час роботи 12-24 місяців;

32,5 тис. грн (п’ять мінімальних зарплат) – при роботі понад 24 місяці.

При звільненні під час війни працівнику мають виплатити компенсацію: яка її сума