Українські військовослужбовці можуть не компенсувати збитки при ДТП: хто платитиме за них

Українським військовослужбовцям тимчасово дозволили не компенсувати збитки, якщо вони стали винуватцями ДТП. Хто платитиме замість них

Бійці ЗСУ можуть не відшкодовувати збитки при ДТП. Також таку пільгу запровадили і для всіх військових частин, чиї водії стали винуватцями дорожніх аварій, повідомляє прес-служба Моторного (транспортного) страхового бюро України.

На час військових дій та протягом 6 місяців після його скасування гроші братимуть із фонду захисту потерпілих МТСБУ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Слід зазначити, що бійцям ЗСУ та військовим частинам також не доведеться платити компенсацію за вже прийнятими судовими рішеннями. Йдеться, звичайно, про ті дорожні аварії, вчинені бійцями ЗСУ з 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну.

Нагадаємо, що у першій половині травня в областях, де дозволяє безпека, знову включили камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Їх відключили після 24 лютого. Системи включили тому, що побільшало водіїв, які їздять із порушенням швидкісного режиму.

Тим часом, в Україні внаслідок злочинних дій російських окупантів вже знищено близько 100 тисяч автомобілів. Деякі експерти запропонували виплачувати їх власникам компенсації за рахунок майбутніх репарацій із РФ.

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