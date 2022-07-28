Українські військові зможуть відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця року, але є умова

Українські військові зможуть відкинути окупантів на лінію 23 лютого до кінця цього року, але за однієї умови

Щоб відкинути російську армію на лінію 23 лютого до кінця року, потрібно налагодити швидкі постачання озброєння.

Про це в інтерв’ю розповів колишній командувач військами США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне, більш швидкими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України”, – сказав генерал.

При цьому він вважає, що активні бойові дії триватимуть і взимку, а ЗСУ зможуть звільнити південь за наявності потрібного озброєння, зокрема далекобійної зброї.

Ходжес зазначив, що потрібно також поліпшити логістичні мережі всередині України і, можливо, залучити комерційні компанії з США або Великобританії.

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