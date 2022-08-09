Українські артилеристи у своїй роботі враховують прогнози синоптиків – як це пов’язано

За словами директора Укргідрометцентру Миколи Кульбіди, будь-яка ракета у траєкторії польоту залежить від метеорологічних умов, тому ЗСУ враховують прогнози синоптиків

ЗСУ давно співпрацюють з українськими синоптиками, але зараз робота стала масштабнішою.

Збройні сили України давно співпрацюють із синоптиками Укргідрометцентру, але після 24 лютого 2022 року ця робота стала набагато масштабнішою. Про це в інтерв’ю “КП в Україні” розповів директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Фокус

“Будь-яка ракета, якщо вона високоточна, у траєкторії польоту має враховувати метеорологічні умови. Аналогічно застосування артилерії без урахування погодних умов також не є ефективним”, — зокрема, прокоментував синоптик.

За словами Кульбіди, конкретні прогнози погоди також потрібні українській авіації і для запуску дронів. Як наголошує директор Укргідрометцентру, безпілотники дуже залежні від погоди.

“Як правило, вони ведуть зйомки у видимому спектрі, і будь-яка хмарність може стати на заваді”, — пояснив він.

Так, коли БПЛА дуже високо, то апаратура починає замерзати. У тому випадку, якщо з ним перетнеться нульова ізотерма, то замерзає вся оптика. Крім цього, сильний вітер може завадити польоту дрона. Все це змушує військових враховувати погодні умови та прогнози українських синоптиків.

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