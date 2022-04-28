Чим українські артилеристи здивували іноземних колег

Українські артилеристи здивували західних колег під час тренування на полігоні в одній з країн. Про це повідомив міноборони Олексій Рєзніков

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ROOT NATION

Два місяці війни, жорсткий опір рашизму. Тієї війни, в якій росія нам приготувала роль жертви, що швидко здасться на волю переможця. Але ми не здалися і даємо відсіч, використовуючи всі підручні засоби.

Багатьом успіхам у цій війні ми завдячуємо західному озброєнню, що з початку йшло важко, поштовхами. Нам не вистачало далекобійної артилерії, авіації, засобів ППО та багато іншого. Наразі маховик постачань починає розкручуватися. Наші захисники проходять курси з поводження із західною зброєю. І вже є один досить цікавий прецедент, який на своїй сторінці у Facebook описав наш міністр оборони Олексій Рєзніков, передає

«Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя».

Пост присвячений присвячений історичній зустрічі на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, де зустрілися представники оборонних відомств більш ніж 40 країн. Ціль, звичайно ж, – вирішення питання як і яким чином придушити рашистів. Для чого на базі коаліції було створено Консультативну групу з питань оборони України.

Це дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію. Так що все буде Україна!

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