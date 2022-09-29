Українська розвідка дуже високо оцінює загрозу застосування ядерної зброї з боку росії

Українська розвідка «дуже високо» оцінює ризи застосування ядерної зброї росією проти України

Про це в коментарі The Guardian заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Бабель.

«Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи», — зазначив представник воєнної розвідки України.

Після російського вторгнення в Україну путін, представники влади рф та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. 21 вересня путін погрожував ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території, які росія хоче приєднати за «результатами» псевдореферендумів.

Стало відомо, скільки ядерної зброї має росія — ЗМІ розсекретили дані