Стало відомо, скільки ядерної зброї має росія – ЗМІ розсекретили дані

Стало відомо, скільки ядерної зброї має росія – американські ЗМІ опублікували дані.

Російський диктатор путін попередив, що може застосувати ядерну зброю, щоб відбити спробу України повернути собі контроль над окупованими москвою територіями, які кремль має намір анексувати.

Москва боїться українського контрнаступу. Після псевдореферендумів у рф заявили, що розцінюватимуть захоплені території як “свої”. Оголошена мобілізація, як припускають експерти, не дасть очікуваного ефекту. У зв’язку з цим путін стає нестійкішим, а тому відчуває спокусу використовувати ядерну зброю.

Як передає NNS, про це пише Assоciated Press.

Згідно з даними, якими обмінялися раніше цього року під час нового договору про скорочення озброєнь між москвою та Вашингтоном, росія має 5977 ядерних боєголовок для своїх стратегічних сил, а США — 5428.

У зв’язку з цим, як передбачається, удар такої зброї по Україні не матиме катастрофічних наслідків такого масштабу, як удар стратегічними боєголовками. Однак руйнування будуть великими, загине багато людей, а територія буде заражена радіацією.

Аналітики припускають, що дії путіна, ймовірно, слід тлумачити як попередження іншим країнам не посилювати свою підтримку України, а не як сигнал про бажання застосувати ядерну зброю.

Як пише ТСН, московський політолог, який консультував кремль із питань зовнішньої політики, Сергій Караганов заявив, що рф “не може дозволити собі програти”.

Нагадаємо, 21 вересня президент рф путін анонсував проведення псевдореферендумів на захоплених територіях. Водночас він погрожував застосувати ядерну зброю для “захисту”.

В українській розвідці вважають, що рф може завдати тактичного ядерного удару по Україні. Ціллю може стати знищення державності нашої країни, а також переривання контрнаступу ЗСУ. У разі реального застосування такої зброї під загрозою буде не лише Україна, а й Чорноморський регіон.

“Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Цілком ймовірно, що ми матимемо чергову катастрофу на нашій території, у Східній Європі”, заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Ядерна зброя — це смертоносна зброя, яку винаходило людство. Разючі чинники ядерної зброї такі:

ударна хвиля

світлове випромінювання

проникаюча радіація

радіоактивне зараження

електромагнітний імпульс

У разі наземного ядерного вибуху близько половини енергії йде на утворення ударної хвилі та вирви у землі. Саме ударна хвиля створює найбільшу кількість руйнувань. Вона є ущільненням у повітрі, яке рухається з надзвуковою швидкістю.

Головне фото: Укрінформ

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