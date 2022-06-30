Українців закликають повернути 6500 гривень з «єПідтримки»: кого стосується

Мінекономіки закликало людей терміново повернути 6500 гривень з «єПідтримки», які отримані неправомірно, на свій небюджетний рахунок до Держказначейства. З кого можуть стягнути гроші

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

У рамках програми «еПідтримка», яку уряд запустив після початку широкомасштабної російської агресії для надання фінансової допомоги українцям, які втратили доходи, деяким категоріям громадян виділялося по 6 500 гривень.

На таку суму могли розраховувати ФОП, які сплатили ЄСВ за 4 квартал 2021 року, наймані працівники, за яких сплачено ЄСВ за 4 квартал, крім працівників організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України, а також фізособи-підприємці, які не перебували у стані припинення, реорганізації чи ліквідації.

Проте, як повідомляють «Вести», під час проведеної Мінфіном перевірки з’ясувалося, що державну допомогу отримали й бюджетники, що суперечить умовам програми. Тому Мінекономіки попросили терміново повернути неправомірно одержані кошти. У разі неповернення міністерство може звернутися до суду.

Проте адвокат Ростислав Кравець упевнений, що якщо людина отримала допомогу, то, згідно з чинним законодавством, із неї навряд чи зможуть стягнути її навіть через суд.

«Змусити повернути гроші вони не зможуть. Тому що всі громадяни України постраждали від військової агресії, незалежно від національності, соціального статусу тощо», – наголосив він.

Адвокат додав, що, «якщо гроші цим людям перерахували, якщо це зробили в цифровому вигляді, то питання до розробників цифрових програм».

«Людина подала заявку, її прийняли, не відхилили через те, що громадянин – бюджетник і не потрапляє до категорії під виплати. Якщо програмісти помилилися, тоді вони мають за це відповідати, мають повернути зі своєї кишені кошти до держбюджету. У державній владі ніхто не має права на помилку, особливо під час війни», – додав адвокат.

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