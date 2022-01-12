Після рекордного підвищення тарифів на газ українці активно почали переходити на електроопалення

У поточному опалювальному періоді показник споживання електроенергії зріс на 6% у порівнянні з минулим сезоном. При цьому споживання газу скоротилося приблизно на 5-6%. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна повністю забезпечена необхідними для опалювального сезону енергоресурсами. Вугілля накопичили понад 700 тис. тонн. При цьому продовжуються постачання вугілля морським шляхом із США, Колумбії та Австралії.

Вироблення атомної генерації у поточному сезоні перевищує 55%, у порівнянні з 51% минулої зими. На ній зосереджено основне енергетичне навантаження. Теплоелектростанції виробляють 30% всієї наявної електроенергії, але в гідроелектростанції доводиться до 7% виробленої країни е/е. Якщо газу власного видобутку Україні не вистачає, щоб покрити свої потреби, то електроенергію ми виробляємо для себе самі.

Щоб мотивувати людей переходити на електроопалення, уряд залишив єдиним тариф на електроенергію – 1,68 за кВт-годину. Тариф не зростає для тих, хто споживає багато електроенергії”

Установка лічильника допоможе заощадити на платіжках за електроенергію. В основному побутові споживачі встановлюють у своїх будинках двозонні лічильники, які рахують денне та нічне споживання за різними розцінками. Те, що спожито в нічний час, оплачується за вдвічі меншим тарифом. Таким чином, якщо включати електрообігрів будинку, а також гріти воду в бойлері вночі, то плата за електрику буде набагато нижчою.

Тарифи на газове опалення уряд вже незабаром не зможе стримувати. Після підвищення вартості газу з 1 травня 2022 року вони злетять у кілька разів. Щоб заощаджувати на платежах, потрібно провести термомодернізацію будинків та систем теплопостачання. Зараз в Україні в середньому витрачається на опалення одного квадратного метра у багатоквартирному будинку 4 кубометри газу. За нинішніми тарифами це коштує приблизно 33 гривні. А от якщо будинок повністю утеплити та систему теплопостачання модернізувати, то ці витрати можна скоротити до 16 гривень, тобто вдвічі.

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