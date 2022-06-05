Українці можуть отримати 20 000 гривень від ПриватБанк – для чого призначені кошти

Українці зазнали втрат внаслідок війни. Уряд виплачує допомогу внутрішньо переміщеним особам та багатодітним сім’ям. Деякі категорії українців можуть отримати 20 000 гривень від ПриватБанк

«ПриватБанк» подбав й про деяку категорію населення. Банк запровадив чудову можливість для українських підприємці. Так бізнесмени можуть отримати 20 тисяч гривень у банку. ПриватБанк та Visa виділили півмільйона гривень для антикризових грантів. Вони призначені для підтримки розвитку підприємців.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

На грант можуть претендувати власники кафе та ресторанів, що приймають оплату картками та використовують термінали банку для прийому платежів або тим, хто планує підключити еквайринг. Можливість стала доступна з 1 червня та триватиме бо 31 серпня. Для отримання коштів вам необхідно зареєструватися на сайті банку.

До 31 серпня підприємці повинні прийняти платежі на суму від 20 000 гривень з карток Visa ПриватБанку за допомогою POS-терміналу банку. Кожного місяця в рандомному порядку будуть обирати 7 підприємств, які отримають кошти.

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