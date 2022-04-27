Сім’ї військових не можуть отримати їх зарплату – ПриватБанк блокує картки

Всі військовослужбовці, які захищають нашу країну, отримують зарплатню. Ще раніше Президент розпорядився, щоб це були суми коштів, які сягають 100 000 гривень на місяць. Сім’ї військових не можуть отримати ці кошти, тому що ПриватБанк блокує картки – в чому причина

Військовий отримавши зарплату не може нею користуватися. Точніше сім’я не може, адже сам військовий все ще ризикує життям на фронті. Чому Приватбанк блокує картки?

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

Про цю історію стало відомо з сайту Мінфіну

На сайті Мінфіну користувачі різних банків часто розповідають свої історії. Зазвичай це проблеми, які виникають в ході співпраці з установами. Один з таких коментарів належить жінці військовослужбовця, який ще з початку березня перебуває на передовій.

Жінка розповідає, що коли чоловік відправлявся на фронт, у військовій частині порадили відкрити картку для отримання зарплатні саме у ПриватБанку. Так і було зроблено. Та коли перші кошти поступили на рахунок, зняти їх не вдалося. При спробі перекинути кошти на карту дружини, банк заблокував рахунок. Вирішити все на місці не вдалося. Військовий тепер мусить телефонувати в банк, доводити, що це дійсно він хотів провести операцію, що йому про це відомо, і так далі.

Дружина у відчаї, адже чоловік перебуває в зоні активних бойових дій. З ним немає нормального зв’язку і він тим паче немає можливості спілкуватися з численними працівниками контакт-центру. Гроші в сім’ї вже закінчуються, а тими, які є на картці військового користуватися не можна. Коли рахунок розблокують — невідомо.

В банку відповідь стандартна

В банку відповіли, що є ряд операцій, які автоматично можуть попадати на перевірку, адже здаються підозрілими. Це мовляв робиться для цього, аби захистити кошти від шахраїв. Щоб розблокувати картку, потрібно виконати певні інструкції і як тільки це буде зроблено, рахунок знову стане активним.

Хто з українців зможе отримати кредит від ПриватБанк під час війни