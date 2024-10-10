Міністр енергетики Герман Галущенко назвав умову, за якої Україна зможе пройти зимовий період без відключення світла.

Галущенко заявив, що Україна здатна пройти зиму 2024–2025 років без відключень електроенергії, якщо окупантам не вдасться зруйнувати вцілілі після попередніх атак обʼєкти критичної енергоінфраструктури.

Про це міністр заявив на форумі “Енергія бізнесу 2024”, організованому Forbes у Києві, передають “Новини України – НСН”.

Україна зможе пройти зиму без відключення світла за однієї умови – Міненерго

У нещодавньому звіті ООН ймовірну тривалість відключень світла взимку оцінили від чотирьох до 18 годин на добу.

“Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів”, – каже Галущенко.

Відключення світла взимку, за словами міністра, можуть бути через аварійні ремонти, але вони не носитимуть системний характер.

До кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але підключити все у 2024-му не встигне.

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