Цієї осені Україна востаннє перейде на зимовий час. Коли і куди переводити стрілки годинника і як підготуватися, щоб перейти на новий час плавно.

Раніше в Україні годинники переводили двічі на рік: навесні та восени. Але у липні Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників. Тому цього разу українці востаннє перейдуть на зимовий час.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Щороку українці переходили на зимовий час в останню неділю жовтня.

Цього року це буде 27 жовтня. Рівно о 04:00 потрібно перевести стрілки годинників на одну годину назад. Тобто, якщо це було 04:00 то стане 03:00.

Варто зазначити, що електронні девайси (комп’ютери, планшети, смартфони та все, що підключено до мережі), перейдуть на новий час автоматично. Вручну потрібно буде перевести старі мобільні телефони та механічні годинники.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити собі нагадування на смартфоні чи планшеті. Особливо, якщо у вас на 27 жовтня є певні важливі плани – зустріч, поїздка потягом чи іншим видом транспорту.

Україна востаннє перейде на зимовий час – коли і куди переводити стрілки годинника

Не всі українці погодились з рішенням народних депутатів. Особливо залишилися задоволеними тим, що в Україні назавжди залишиться саме “зимовий” час.

У такому разі в східних областях нашої країни (а саме Луганська, Донецька та частина Запорізької області) влітку сонце вставатиме вже о 3 годині ночі, а ось сідатиме за горизонт о 9 годині вечора. В західних же областях, навпаки, дуже рано буде темніти взимку.

Як підготуватися, щоб перейти на зимовий час плавно

Восени перехід на зимовий час сприймається організмом трошки легше, ніж навесні. Тим більше, що є можливість поспати на одну годину довше. Але певний час на адаптацію все одно буде потрібен.

Лікарі всього світу дають найпростіші рекомендації:

Почніть поступово зсувати свій час засинання та прокидання – по 5 хвилин раз у декілька днів.

Частіше гуляйте на свіжому повітрі за будь-якої погоди – це допомагає наситити організм киснем.

Намагайтеся зменшити стрес у повсякденному житті.

Слідкуйте за своїм харчування.

Фізичні тренування пересуньте на ранок, аби ввечері не перенавантажувати організм.

Облаштуйте вашу спальню так, щоб отримати максимум користі від сну: там має бути комфортний режим температури та вологи, затемнення вночі абсолютне, обов’язкове провітрювання до сну та після, можливість впустити у кімнату сонячне світло зранку.

Ще новини України: Загальна мобілізація 2024 – які зміни чекають призовників восени