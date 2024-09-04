Загальна мобілізація 2024 – які зміни чекають призовників восени

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко, передають “Новини України – НСН”.

Юристи наголосили, що повістки можуть отримати і ті, хто оновив дані, і ті, хто цього не зробив.

Як відомо, Міністерство оборони України повідомило, що дані всіх чоловіків від 16 до 60 років будуть внесені до низки державних реєстрів, які містять найповнішу інформацію про кожного громадянина. Тому не виключено, що це може статись вже цієї осені. Таким чином державні реєстри зможуть обмінюватись з реєстром “Оберіг” інформацією щодо військовозобов’язаних, а працівники ТЦК зможуть виявляти тих осіб, кого немає в цьому реєстрі.

“Якщо поєднаються ці реєстри, то дані громадян будуть актуалізовані. У нас в країні цифровізовані відомості щодо 90% громадян. Тобто процес актуалізації може бути недовгим”, – припускає Роман Сімутін.

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Чи стане більше штрафів

“В Адміністративному кодексі зазначено, що не можна накладати штраф на особу, якщо її дані містяться в реєстрах. Є дуже цікаве рішення суду, який скасував постанову про стягнення штрафу та зазначив, що до протоколу повинні бути долучені дані про відсутність інформації про дану особу в державних реєстрах. І тільки після цього можна було накладати штраф”, – розповів адвокат Роман Сімутін.

Надсилання повісток по-новому

Восени 2024 року можливі декілька хвиль надсилання повісток. Зокрема і тим, хто не уточнив своїх даних, але при цьому перебуває на військовому обліку.

“Йдеться про тих, чиї паперові справи є в ТЦК, але цих людей немає в реєстрі “Оберіг”. Повістки в такому випадку можуть виписувати на прізвища в алфавітному порядку”, – додав Сімутін.

Масові штрафи і заборони

Адвокатка Катерина Аніщенко, яка спеціалізується на питаннях мобілізації зазначила, що восени буде впроваджуватись в дію накладення штрафів та заборона керувати транспортними засобами.

“Штрафів (за порушення мобілізаційного законодавства – Ред.) може бути більше, оскільки розширено коло осіб, які будуть під “наглядом” ТЦК. Вважаю, що і повістки будуть надсилатись в автоматичному режимі”, – зауважила Аніщенко.

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