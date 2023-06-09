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Україна провела низку контрнаступальних операцій на трьох ділянках фронту – ISW

Журналіст
Україна провела низку контрнаступальних операцій на трьох ділянках фронту ISW
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Збройні сили України провели низку контрнаступальних операцій із різним результатом на трьох ділянках фронту, пише Інститут вивчення війни (ISW)

“Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту в межах ширших контрнаступальних дій, які розгортаються з неділі, 4 червня”, – йдеться у звіті за 8 червня, оприлюдненому в п’ятницю вранці.

За інформацією ISW, у ніч із 7 на 8 червня українські сили здійснили “обмежену, але все ж значну атаку в західній частині Запорізької області. Російські сили, мабуть, захищалися від цієї атаки доктринально обґрунтованим чином і, як повідомляється, станом на 8 червня повернули свої вихідні позиції”.

Про це розповідає НСН.

Як наголошується, міністерство оборони Росії відреагувало “на українську атаку з нехарактерним раніше ступенем злагодженості й похвалило підрозділи Південного військового округу за відбиття атаки і відновлення втрачених позицій”.

Україна провела низку контрнаступальних операцій на трьох ділянках фронту

Україна провела низку контрнаступальних операцій на трьох ділянках фронту

Водночас інститут відзначає високу ефективність російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), підтримку операцій із повітря і протипіхотних мін.

Водночас фахівці інституту наголошують, що ситуація з українським контрнаступом 8 червня в західній частині Запорізької області не відображає всіх можливостей України. І вважають зосереджені тут російські війська більш якісним угрупованням порівняно з військами на інших ділянках фронту.

Як повідомляє ISW, “російські війська також продовжували завдавати обмежених наземних ударів по лінії Куп’янськ-Сватове і в районі Кремінної.

Українські сили домоглися обмежених успіхів у районі Бахмута, а російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Українські сили продовжували завдавати обмежених наземних ударів по адміністративній межі між Донецькою та Запорізькою областями”, – йдеться у звіті ISW.

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