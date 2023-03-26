Україна перейшла на літній час – як зміниться наше життя

В ніч на 26 березня Україна перейшла на літній час. Годинники перевели на годину вперед. Що це значить і як зміниться наше життя

Годинники перевели о 3:00 на годину вперед, тому важливо знати котра зараз година, щоб нічого не наплутати і нікуди не спізнитися.

Скільки за київським часом і що зміниться для кожного з нас розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Котра зараз година?

Зазначимо, що сучасні гаджети – смартфони, планшети, годинники, комп’ютери – переводять час автоматично. Якщо ж у вас є кнопковий телефон чи настінний годинник, вам варто крутнути годинникову стрілку вперед.

Зорієнтуватися нам допоможе віджет, який показує точний час у Києві:

Що зміниться для кожного з нас

Власне, від сьогоднішнього ранку, прокидатися ми будемо на годину вперед. І це може негативно вплинути на наше здоров’я.

За словами лікарки та health-експертки Уляни Вернер, така зміна впливає на циркадний ритм – внутрішній біологічний годинник людини, який регулює 24-годинний цикл біологічних процесів.

Дослідження показали, що перехід на літній час може порушити цей цикл та призвести до проблем зі сном. Адже коли годинник переводять вперед, світло з’являється раніше, тому зазвичай люди недосипають необхідну норму.

Зміни циркадного ритму можуть мати негативний вплив на здоров’я людини, включаючи погіршення настрою, пам’яті та уваги, проблеми зі сном і зниження функцій мозку.

Зміна часу може мати негативні наслідки для серцево-судинної системи. Це пов’язано зі зміною добового ритму організму, який включає режим сну та бадьорості. Перехід на літній час може призводити до дискомфорту, втоми та порушення сну, особливо в перші кілька днів.

Цікаво, що для України природним є саме зимовий час. І питання скасування переведення годинників періодично обговорюється. Цю практику намагалися в черговий раз відмінити в березні 2021-го, але в другому читанні Верховна рада законопроект не підтримала.

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