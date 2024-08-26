Після аорожого масованого обстрілу 26 серпня Україна «готує свої відповіді». Рустем Умєров розповів, про що йдеться.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передають «Новини України – НСН».

Йдеться про зброю власного виробництва.

Він не уточнив деталі української «відповіді» і те, про яку саме зброю йдеться. А втім, зазначив: остання масована атака ще раз доводить, що для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об’єктах РФ.

Президент Володимир Зеленський тим часом закликав, аби партнери реалізували те, про що з ними домовлялися — передали необхідні системи ППО та ракети до них, а також дозволили спільне збиття ракет та дронів на прикордонні України.

Україна «готує свої відповіді» на російські атаки — Умєров розповів, про що йдеться

Він також закликав зняти обмеження на ураження російських цілей західною далекобійною зброєю.

«Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли в терористів немає таких обмежень. Не може бути в захисників життя обмежень у зброї, коли росія використовує і власну зброю всіх типів, і “шахеди”, і балістику з Північної Кореї», — сказав президент

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