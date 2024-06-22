Вночі 22 червня окупанти здійснили удар по Україні, запустивши ракети з акваторії Азовського моря, а не Чорного. У ВМС кажуть про «поворотний момент».

Під час нічної масованої атаки по Україні РФ запускала ракети з Азовського моря, вважаючи його безпечнішим, ніж Чорне. У Військово-морських силах ЗСУ назвали це «поворотним моментом».

Про це речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на hromadske.

Удар по Україні вночі 22 червня – у ВМС кажуть про «поворотний момент»: про що йдеться

За його словами, в ніч проти 22 червня з Азовського моря випустили 4 ракети «Калібр». Він назвав це «неприємним фактом» і «поворотним моментом».

«Вони вирішили, що можуть використовувати Азов для розміщення своїх бойових кораблів і застосування. Але вони, мабуть, забувають, що Азов недалеко від нас розташований», — сказав він.

Плетенчук пояснив, що це свідчить про те, що росіяни вважають Азовське море більш безпечним, ніж Чорне.

Для цього вони відгороджуються боновими загородженнями в Керченській протоці й так намагаються застосовувати свої надводні кораблі.

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