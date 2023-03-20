У ЗСУ розповіли про плани на українському фронті у 2023 році

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв спрогнозував подальший розвиток подій на українському фронті у 2023 році

Росія не полишатиме спроб захопити всю територію України, втім ЗСУ і надалі докладатимуть зусиль для стримування подальшого просування окупантів, завдаючи їм максимальних втрат у живій силі та техніці.

Таку заяву зробив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв та спрогнозував подальший розвиток подій на українському фронті у 2023 році, повідомляє НСН

“Надалі агресор хоче захопити нові території для створення буферних зон, щоб гарантувати “безпеку” для вже “включених до складу РФ” окупованих територій України”, – сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами Наєва, ворог буде продовжувати вести наступальні дії з метою повного захоплення Донецької та Луганської областей, а на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей зводитиме оборонні рубежі та перекидатиме мобілізованих.

Сергій Наєв розповів про плани на українському фронті у 2023 році

Втім ЗСУ стримуватимуть подальше просування окупантів та завдаватимуть їм максимальних втрат у живій силі й техніці.

Крім того, Сили оборони нарощуватимуть бойовий потенціал для контрнаступу й звільнення окупованих територій.

“Чинні частини та підрозділи необхідно оснастити й переоснастити новітніми зразками озброєння та військової техніки як власного виробництва, так і виробництва країн-партнерів”, – наголосив Наєв.

Командувач зазначив, що паралельно з постачанням новітніх бойових систем необхідно активно проводити підготовку особового складу із залученням військових фахівців країн-партнерів.

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