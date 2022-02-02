У якому випадку можна не платити за розподіл газу

З 1 січня 2022 року тарифи за розподіл газу зросли в Україні в середньому на 3,9%. Суми у платіжках залежать від обсягів спожитого палива, а також регіону. Українцям розповіли, в якому випадку можне не платити за цю послугу

Платіж за розподіл зазначений у квитанції за газ в окремій графі. Він є обов’язковим до оплати. Є лише один випадок, коли споживач може відмовитися платити за цю послугу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Плата за розподіл газу не нараховується домогосподарствам, яким офіційно було припинено постачання (розподіл) газу. Цей факт має бути підтверджений відповідним Актом припинення газопостачання.

Якщо споживач не бажає платити за розподіл газу, йому необхідно звернутися до свого газового оператора. Потрібно написати заяву про припинення постачання газу із розірванням договору про доставку газу. Така ситуація може виникнути, якщо мешканець будинку на тривалий час залишає будинок і не хоче платити в цей період за послугу, якою він не користуватиметься. Відновити підключення можна буде будь-коли за окрему плату.

Плата за доставку газу здійснюється, навіть якщо протягом року споживач не спалить жодного кубометра газу, але газове обладнання у його помешканні встановлено. Якщо споживач повністю має намір відмовитися від послуг із розподілу природного газу, що означає припинення споживання газу з газорозподільних мереж, він має ініціювати розірвання договору про розподіл газу, інакше доведеться платити навіть за періоди відсутності будинку.

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