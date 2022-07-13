У якому випадку можливе виселення біженців в Україні

Уряд ухвалив рішення щодо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які влаштувалися у школах та дитсадках. Виселення біженців можливе лише в тому випадку, якщо їм нададуть альтернативне житло

Про це Міністерство реінтеграції повідомило листом усю місцеву владу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Багато біженців з регіонів, охоплених війною, так і не змогли знайти собі житло там, де вони зупинилися. Тому люди досі змушені жити у громадських будівлях. Здебільшого це школи та дитсадки, в яких дали їм притулок. За даними Мінреінтеграції, у навчальних закладах досі проживає близько 40 тисяч внутрішніх переселенців. Однак тепер місцева влада почала вимагати, щоби біженці звільнили ці будівлі. Адже через півтора місяці розпочнеться навчальний рік, і треба встигнути упорядкувати приміщення.

Мінреінтеграції категорично заборонило місцевій владі виселяти цих людей із їхніх тимчасових притулків. Влада на місцях має до 25 липня підшукати їм альтернативне житло та переселити туди людей. Це може бути тимчасове або соціальне житло, в якому можна розмістити біженців, та в якому є умови для зимового проживання.

А поки таке житло не буде їм знайдено та надано, змушувати їх звільнити займані приміщення – протиправно, йдеться у листі Мінреінтеграції.

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