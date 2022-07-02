У яких сферах українці найчастіше шукають роботу – перелік затребуваних вакансій

Багато українців втратили роботу через війну – переїзд, скорочення, зупинка виробництва. Причини можуть бути різними, але ринок праці розвивається, і пошукачів роботи стає більше. У яких сферах найчастіше шукають роботу в Україні
У яких сферах українці найчастіше шукають роботу Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
За даними експертів з OLX робота, у червні українці проявляли більше активності під час пошуку роботи, ніж на початку весни.
Кількість пошукових запитів на різні вакансії зросла на 25-66 відсоткових пунктів, а найбільший приріст спостерігається при пошуку роботи на таких позиціях:
- бариста (+66%);
- няня (+64%);
- кур’єр (+64%);
- охоронець (+63%);
- різноробочий (+61%);
- прибиральниця (+60%).
Загалом, найчастіше у червні українці 2022 шукали такі вакансії:
- водія (228,8 тис. разів);
- продавця (56,9 тис.);
- вантажника (48,8 тис.);
- бариста (44 тис.);
- прибиральника (40,1 тис.).
Яких фахівців найчастіше шукають на віддалену роботу під час війни