У ворога своя логіка – чи варто очікувати масовану атаку Росії на новорічні свята відповіли у ГУР

В Головному управлінні розвідки Міноборони українцям радять не прив’язуватися до календаря святкових дат і пояснюють, чи варто очкувати атаку Росії на новорічні свята. У ворога своя логіка

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов порадив українцям не прив’язуватися до календаря святкових дат щодо ймовірного масованого обстрілу України

Про це Андрій Юсов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, передає.НСН

Так, за словами Юсова, управління знає, чого очікувати від Росії, проте “ця імперія зла має свою логіку”.

При цьому він наголосив, що удари можуть бути як пов’язані з датами чи подіями, так і обрані за якоюсь іншою логікою.

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“Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами або подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути по понеділках, середах або четвергах, а можуть бути не пов’язані, а обрані за якоюсь іншою логікою. Зокрема військовою чи внутрішньополітичною на території Російської Федерації. Зима буде напруженою. На жаль, і до Нового року, і після”, – пояснив він.

Крім того, представник ГУР МО зазначив, що в Кремлі не приховують наміру бити українською енергетичною інфраструктурою і надалі.

“Україна готується до цього і шляхом посилення ППО, і шляхом посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готовими, підстав розслаблятися немає”, – додав Юсов.

Джерело – Уніан

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