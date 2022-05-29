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У столиці повістки до військкомату стали вручати чоловікам біля входу в метро

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Пасажири столичного метрополітену мають високі шанси отримати повістку в армію. За повідомленнями, що з’явились у Мережі, повістки до військкомату тепер у Києві вручають чоловікам біля входу в метро

Таким чином, загальна мобілізація охоплює дедалі більше мешканців столиці. Зокрема, в паблику dtp.kiev.ua з’явилася інформація, що повістки стали вручати прямо біля входу на станцію метро “Нивки”. Заповітні папірці з печаткою дають в руки пасажирам метрополітену військові, які чергують біля входу разом із поліцейськими.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Мережі цей пост викликав бурхливе обговорення. Деякі коментатори пишуть, що це схоже на фейк, оскільки на фото повістки немає ні прізвища її одержувача, ні адреси, ні місця його роботи.

У столиці повістки до військкомату стали вручати чоловікам біля входу в метро

Проте інші коментатори справедливо помітили, що одержувач повістки цілком міг у фотошопі стерти свої особисті дані, щоби зайвий раз не світити своє прізвище і не дратувати “людей у погонах”.

У будь-якому разі традиція вручення повісток у військкомат прямо на вулиці перекочувала до Києва із західного регіону України. Якщо раніше таким чином вручали повістки саме там, то тепер цей спосіб переїхав до столиці разом з її жителями, які повернулися з евакуації.

Хто може вручити повістку

  • Співробітники військових комісаріатів
  • Співробітники місцевих органів виконавчої влади
  • Співробітники органів місцевого самоврядування
  • Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити в дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

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