У столиці повістки до військкомату стали вручати чоловікам біля входу в метро

Пасажири столичного метрополітену мають високі шанси отримати повістку в армію. За повідомленнями, що з’явились у Мережі, повістки до військкомату тепер у Києві вручають чоловікам біля входу в метро

Таким чином, загальна мобілізація охоплює дедалі більше мешканців столиці. Зокрема, в паблику dtp.kiev.ua з’явилася інформація, що повістки стали вручати прямо біля входу на станцію метро “Нивки”. Заповітні папірці з печаткою дають в руки пасажирам метрополітену військові, які чергують біля входу разом із поліцейськими.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У Мережі цей пост викликав бурхливе обговорення. Деякі коментатори пишуть, що це схоже на фейк, оскільки на фото повістки немає ні прізвища її одержувача, ні адреси, ні місця його роботи.

Проте інші коментатори справедливо помітили, що одержувач повістки цілком міг у фотошопі стерти свої особисті дані, щоби зайвий раз не світити своє прізвище і не дратувати “людей у погонах”.

У будь-якому разі традиція вручення повісток у військкомат прямо на вулиці перекочувала до Києва із західного регіону України. Якщо раніше таким чином вручали повістки саме там, то тепер цей спосіб переїхав до столиці разом з її жителями, які повернулися з евакуації.

Хто може вручити повістку

Співробітники військових комісаріатів

Співробітники місцевих органів виконавчої влади

Співробітники органів місцевого самоврядування

Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов’язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити в дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Співробітники військкоматів почали вручати повістки в чергах на АЗС