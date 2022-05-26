Співробітники військкоматів почали вручати повістки в чергах на АЗС

У Закарпатській області співробітники військоматів почали вручати повістки в чергах на АЗС, де багато водіїв стоять у черзі за паливом

У Мукачеві (Закарпатська область) представники військкоматів скористалися дефіцитом палива, через що на АЗС стоять великі черги, та почали роздавати повістки серед водіїв, які хочуть заправити свої автомобілі.

Про цю ситуацію на Закарпатті стало відомо від користувачів у соціальних мережах. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Співробітники військкоматів вручають повістки, як і належить, під підпис водіям призовного віку. Вони ходять уздовж черг на АЗС і дивляться хто з чоловіків відповідного віку. Після цього представники військкоматів вручають їм повістки.

Чинне українське законодавство не забороняє роздавати повістки у військкомати у громадських місцях. Тому до дій військовослужбовців у Мукачеві не може бути жодних претензій.

До речі, після початку загальної мобілізації через початок повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну повістки у багатьох областях активно вручають водіям на блокпостах. Законодавство також це не забороняє. Крім того, військові ЗСУ вручають повістки у військкомати водіям, які порушують правила дорожнього руху.

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