У Росії заявили про нову мету війни в Україні – вже не військова операція

У Росії заявили, що “спеціальна військова операція” в Україні насправді нібито є гуманітарною та гуманістичною місією РФ. Вона нібито покликана “захищати людей”

Про це заявив Голова Ради Федерації РФ Костянтин Косачов, передає.NNS

“Споконвічна мета наших дій в Україні гуманітарна та гуманістична, вона не військова. Військові дії – це інструмент, це засіб. А мета – захистити людей”, – заявив він.

За словами Косачова, нібито цілі Росії неправильно інтерпретують на Заході.

“Це не суперечка між державами, що це не військова операція, яка має на меті воєнну поразку противника, а що це операція, яка має на меті захистити людей, коли цього захисту вони не знайшли більше ніде”, – констатував він.

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раніше причиною війни в Україні Путін називав “допомогу людям на Донбасі”. Також, на думку Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує самій росії;

глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ще однією метою “спецоперації” був намір покінчити з курсом США на домінування у світі;

прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що війна в Україні повинна нібито запобігти загрозі Третьої світової війни.

Як повідомлялося, за даними Інституту вивчення війни, висловлювання президента РФ щодо війни проти України свідчать про те, що путін продовжує переслідувати цілі, заради яких наказав про повномасштабне вторгнення.

Джерело: РБК-Україна.

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