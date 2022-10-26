Як зима може вплинути на перебіг війни росії в Україні – WSJ

Про те, як зима може вплинути на на перебіг війни росії в Україні, пише The Wall Street Journal.

texty.org.ua наводять скорочений переклад тексту, передає NNS.

На передовій в Україні обидві армії готуються до поганої погоди та коротких зимових днів, які вплинуть на здоров’я і моральний дух військ, знизять ефективність зброї та техніки зі збору розвідданих і помножать логістичні труднощі.

“Сухопутна війна взагалі дуже складна. Зимова війна є вдвічі складнішим викликом”, каже експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. – Для проведення великого наступу мінус 15 градусів буде проблемою для обох сторін”.

Зима вдарить по тилу. Москва розпочала серію атак на українську енергетичну інфраструктуру, прагнучи підірвати волю українців до боротьби. Росія також намагається перекрити енергопостачання до Європи, сподіваючись, що холод і дискомфорт, які відчувають тамтешні виборці, переконають уряди зменшити підтримку України.

За словами експерта з сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бена Баррі, зимова погода вплине на обидві армії і, вочевидь, сповільнить темп бойових дій.

Україна звернулася до західних партнерів з проханням допомогти із зимовим забезпеченням. США надали десятки тисяч одиниць спорядження для холодної погоди, заявив Пентагон у п’ятницю. Ще тисячі одиниць відправили Канада, Болгарія та інші члени НАТО. До того ж волонтери в Києві та інших містах збирають пожертви, щоб “зігріти збройні сили”.

Росія відправляє на фронт підкріплення. Часто це погано підготовлені чоловіки, мобілізовані наприкінці вересня. Міністерство оборони Росії нещодавно опублікувало відео з Путіним в одному з тренувальних центрів, де офіцери роздають зимове спорядження новобранцям. Водночас прокремлівські блогери активізували збір пожертв для отримання додаткового спорядження.

Західні чиновники кажуть, що Україна, ймовірно, буде краще оснащена, ніж росіяни, завдяки західним постачанням. До того ж військові ЗСУ краще мотивовані. Але будь-який український наступ, найпевніше, сповільнять зимові умови. Росія, яка, на думку західних аналітиків, має мало шансів на просування вперед, має легше завдання – оборонятися на окупованих нею територіях.

На фронті командир одного з українських підрозділів сказав Wall Street Journal, що його солдатам взимку буде важче сховатися. На сході України й досі триває здебільшого артилерійська війна, яка вимагає швидкого переміщення з позиції на позицію задля уникнення ворожого вогню. На снігу сліди української техніки значно помітніші для російських безпілотників, що полегшує точне визначення місця, куди вона перемістилися.

До того ж бійцям практично не можна розпалювати багаття, щоб зігрітися, адже їх легко викрити через дим і відсутність листя на деревах.

“Ми не можемо воювати так, як воювали навесні та влітку. Сховатися вже значно важче. Будуть розроблені нові стратегії та методи, і ми вестимемо війну у нових умовах”, каже Бєлєсков.

Найскладніші умови будуть у листопаді та на початку грудня через непрохідність доріг на стику сезонів. Потім, коли замерзне ґрунт, настане легший для пересування техніки період, аж поки не розпочнеться рання весна.

Росія любить просторікувати, що «генерал зима» і його друг «генерал бруд» допоможуть її армії, як це було в часи війни проти армій Наполеона і Гітлера. Але цього разу саме Росія виступає в ролі окупанта. Коли СРСР вторгся в Фінляндію у 1939-1940 роках, фінські військові були краще підготовлені до холоду, ніж радянські загарбники. До того ж вони краще знали місцевість. Зрештою радянські втрати у тій війні були вдесятеро більші, ніж у фінів.

Водночас зима може створити певні можливості. Приміром, Джордж Вашингтон переломив хід Війни за незалежність, коли його виснажені сили перетнули скуту льодом річку Делавер під час хуртовини в різдвяну ніч 1776 року і здійснили наступного дня успішну несподівану атаку на гессенських найманців під Трентоном.

Командир батальйону “Дніпро-1” Національної гвардії України Юрій Береза каже, що з настанням зими кожен з 1500 його бійців отримав запасне взуття та теплі ковдри.

“Зима – це передусім мокрі чоботи та шкарпетки. Ми маємо бути до цього готовими”, каже він.

Береза, який воює проти Росії з 2014 року, звертає увагу на різницю між зимою на сході України, де температура може опускатися до – 20 градусів, і на півдні, де вона зазвичай м’якша. Він каже, що обидві армії матимуть проблеми, коли температура впаде і земля замерзне, але вважає, що росіяни постраждають більше.