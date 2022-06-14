У РНБО спростували найпоширеніші фейки про вручення повісток від військкомату

Центр протидії дезінформації спростовує найпоширеніші фейки про вручення повісток від військкомату. Зокрема про вручення повісток на вулиці, не отримання фактичного повідомлення та відрядження на війну відразу після повістки

Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, передає NNS

“Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!” – це насправді не так, наголошують в ЦПД, адже українці під час загальної мобілізації отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або блокпостах. Це не суперечить закону.

Призовників лякає відряджання на фронт відразу після отримання повістки.

“У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби”, – пояснюють в пресслужбі.

Крім того, дехто думає, що зіпсувавши повістку, можна сховатись та не з’являтися у військкомат. Утім за неявку без поважних причин передбачений штраф від 1 700 до 3 400 грн.

“За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років”, – додають у ЦПД.

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