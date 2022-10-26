«У нас техніки немає. Один танк стоїть, але він не може стріляти…» – СБУ перехопила розмову окупантів

ЗСУ так активно знищують російську техніку, що від мотострілецьких бригад не залишається й натяку – тільки танки, що не їдуть і не стріляють. СБУ перехопила розмову окупантів, де вони скаржаться на відсутність техніки

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Рубрика.

“У нас техніки немає. Взагалі немає… Один танк стоїть – і все. Але він, знаєш, не може стріляти. А один десь тут в іншій посадці стоїть – він не може їздити”, – розповідає батькові контрактник однієї з бєлгородських мотострілецьких бригад, яка зараз намагається втриматися під Лиманом на Донеччині. Батько намагається іронізувати: “Ось, будь ласка, мотострілецька: мото – на лісапедах чи на самокатах?”

Але син навіть не реагує на кепкування.

У СБУ нагадують, що аби не стати “вантажем 200” в Україні, російські військові можуть зателефонувати на гарячу лінію життя.

За телефонами +380665803498 та +380931192984 можна дізнатися, як здатися в полон і врятуватися.

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