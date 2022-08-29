У МОН зробили важливу заяву про особливості організації навчального процесу в Україні

У школах України з 1 вересня готують особливі алгоритми організації навчального процесу, в тому числі за допомогою змінності очної та дистанційної форми викладання різних предметів
Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна
Чиновник зазначив, що форму навчання – в школах за партами або вдома в онлайні – встановлюватимуть в кожній конкретній громаді відповідно до розпоряджень голови військової адміністрації того чи іншого регіону.
Що стосується алгоритмів організації навчального процесу для учнів і студентів, то необхідно в першу чергу забезпечити “якомога менше одночасне перебування учасників освітнього процесу в закладі освіти”.
“Це може бути зроблено за допомогою змінності: 1-ша, 2-га, навіть 3-тя зміна, – менша кількість занять при змішаній формі навчання”, – розповів міністр.
Шкарлет пояснив, що, наприклад, складні предмети (математика, фізика, біологія, хімія тощо) будуть проводити в очному режимі, а інші легші для сприйняття предмети – історія, література та інші – можуть відбуватися дистанційно онлайн.
“Замість п’яти уроків у зміну їх може бути три, але очно: для соціалізації, щоб був контакт дитини з викладачем, щоб була можливість у викладача перевірити рівень засвоєння матеріалів і повернутися до тих чи інших складних тем”, – говорить глава МОН.
Чиновник також розповів, скільки навчальних закладів почнуть працювати з початку нового навчального року, і в якому форматі.
Так, в регіонах, де проходять активні бойові дії, навчання буде тільки онлайн – з міркувань безпеки всіх учасників навчального процесу. Причому мова йде не тільки про школи на прифронтових територіях, а й розташованих на відстані до 40 км до зони боїв.
5700 шкіл підтвердили навчання в онлайн форматі.
3000 шкіл працюватимуть в очному форматі.
4000 шкіл будуть практикувати змішану форму навчання.
Що стосується укриттів в навчальних закладах, то при оголошенні повітряної тривоги вчитель і учні повинні переходити в бомбосховища, де є вода, туалети, медикаменти, ліжка або каремати.
“На сьогодні (в укриттях для школярів) є і Wi-Fi, є стільчики, мультимедійні дошки ставляться для того, щоб діти з учителем мали можливість займатися певними елементами освітнього процесу”, – сказав Шкарлет.
Навчальний рік в Україні – чи готові школи проводити заняття в очному форматі