У яких випадках військовозобов’язана жінка може отримати відстрочку від призову

З 1 жовтня 2022 року жінки в Україні мають стати на військовий облік. Є кілька випадків, у яких військовозобов’язана жінка отримає відстрочку від призову

Уже з 1 жовтня 2022 жінки в Україні — представниці певних професій — мають за власною згодою стати на військовий облік.

Проте, згідно із законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, який регулює умови мобілізації жінок, вони можуть отримати відстрочку від призову згідно зі статтею 23 цього документа.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live.

Зокрема, є кілька випадків, у яких військовозобов’язана отримає відстрочку від призову:

жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки з трьома та більше неповнолітніми дітьми, а також ті, які виховують дитину з інвалідністю або є опікуном особи з інвалідністю;

жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей), а також чоловіка, що перебуває на військовій службі;

жінки, що є студентками, аспірантками та докторантками, які навчаються на денній або дуальній формах, а також наукові та педагогічні співробітниці;

жінки-нардепки та працівниці органів військового управління.

Як наголошується у законі, на військовозобов’язаних жінок поширюються ті самі правила, що і на чоловіків. Тож:

не призиватимуть заброньованих на період мобілізації та на воєнний час державними органами та підприємствами, перелік яких встановив Кабмін.

тимчасово непридатних, яких такими визнала військово-лікарська комісія.

Хто може додатково отримати відстрочку від військової служби в Україні