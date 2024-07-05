В Україні можуть мобілізувати студентів молодще 25 років. При цьому подати до суду на навчальний заклад та оскаржити призов до армії вони не зможуть. Про кого саме йдеться.

Про це розповіла юристка Орися Швець, передають “Новини України – НСН”.

За словами юристки, у постанові Кабміну від 30.12.2022 року прописано правила ведення обліку призовників та військовозобов’язаних. А у пункті 34 прописано, що державні органи, підприємства, організації зобов’язані протягом семи днів повідомляти ТЦК про прийняття на роботу або звільнення з неї військовозобов’язаного. Це стосується й студентів, яких відрахували із вищих навчальних закладів.

У якому випадку можуть мобілізувати студентів молодше 25 років – пояснення юриста

“Ця ситуація не нова. Просто тільки зараз цю постанову почали поширювати й вищі навчальні заклади, можливо, тільки зараз почали подавати такі списки до ТЦК та СП”, — сказала Орися Швець.

При цьому юрист додала, що відраховані студенти в такій ситуації не мають права подавати до суду на ВНЗ, оскільки працівники освітнього закладу виконують свої обов’язки щодо дотримання правил військового обліку.

Попри те, що в Україні ще не знизили призовний вік із 25 до 20 років, мобілізувати можуть і відрахованого студента молодше 25 років.

“Якщо ви колись приходили медогляд і були визнані непридатними у мирний час і обмежено придатними у воєнний час. Це означає, що ви можете бути призвані до 25 років. Крім цього, якщо у вас пройдено військову кафедру до 25 років, то ви також можете бути мобілізовані. Хто цього не знає, може зіткнутися з адміністративною відповідальністю або бути затриманим та доставленим до центрів комплектування”, — додає юристка.

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