У грудні зростуть ціни на продукти – що подорожчає найбільше

В Україні підвищаться ціни на продукти. Це пов’язано з регулярними відключеннями електроенергії на підприємствах. Виробники змушені зменшувати виробництво та переглядати вартість своїх товарів. Стало відомо, що у грудні подорожчає найбільше

Регулярні відключення світла дестабілізують роботу птахофабрик, що призводить до порушення технологічних процесів. Фермери знижують обсяги виробництва, щоб зменшити можливі втрати продукції.

Про це розповідає NNS

Переробники свинини також мають незручності. В асоціації “Свиноводи України” зазначили, що багато виробників стикаються з переносами поставок, відмовами від охолодженої свинини, переглядом графіків виготовлення та відвантаження продукції. Голова аналітичного відділу організації Олександра Бондарська зазначила, що обсяги заготівлі та завантаженість забійних цехів зменшено мінімум на 20-30%.

Експерт нагадала, що вартість кіловату електроенергії від дизельного генератора у кілька разів перевищує стандартну. Однак тривале відключення електроенергії спричиняє великі виробничі втрати і підвищує собівартість продукції.

Ціни на продукти у грудні зростуть

Молоко також не дешевшатиме найближчим часом. Виконавчий директор “Союзу молочних підприємств України” Арсен Дідур зауважив, що молокозаводи опинилися в найскладнішому становищі та потребують підтримки безперебійного енергопостачання. Молокопереробка – безперервний і системний процес виробництва. Підприємства вже втратили значні обсяги молочної сировини та готової продукції.

Дідур наголосив, що переробні підприємства закуповують генератори та розглядають інші варіанти забезпечення електроенергією. А це обов’язково позначиться на собівартості та кінцевій ціні товару.

В Україні також очікується значне подорожчання овочів. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук нагадав, що деякі сховища потрібно охолоджувати, інші – обігрівати. Для цих процесів необхідна електрика. Господарства також використовують генератори, а це задоволення не їз дешевих.

“Сьогодні вартість дизельного палива становить понад 50 грн/л. Щоб виробити 1 кіловат електрики, необхідно витратити півлітра солярки. Це мінімум 25 грн. Відповідно, зберігання овочів тільки енергоносіями дорожчає вчетверо”, – говорить фахівець.

Марчук дійшов висновку, що овочі на ринку подорожчають на початок зими на 15-20%.

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Які продукти у супермаркетах псуються найбільше через відключення світла