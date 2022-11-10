Через відключення світла продукти у супермаркетах псуються і можуть стати небезпечними для вашого здоров’я.

Холодильники розморожуються, а електроенергії в магазинах може не бути протягом 4 та більше годин, унаслідок чого товари швидко псуються. Передусім ідеться про охолоджені м’ясні і молочні продукти.

Про те, які продукти псуються найбільше, як перевірити, чи якісний товар, і як не “піти в мінус” магазинам, розповідає NNS.

Що продукти у супермаркетах псуються найшвидше

охолоджене м’ясо;

напівфабрикати;

варені ковбасні вироби (сосиски, сардельки);

варена ковбаса;

ваговий кисломолочний сир;

рибні продукти.

Термін вживання таких продуктів – 48-72 години. Про це розповіла Лариса Баль-Прилипко, доктор технічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК.

“Основне, що псується, – це охолоджене м’ясо, напівфабрикати, варені ковбасні вироби, варена ковбаса, яка була не запакована, наприклад, під вакуумом. Термін вживання таких продуктів – максимум 72 години. І коли відключається світло, звичайно, ці вироби дуже страждають, можна й так сказати”, розповіла фахівчиня.

Як саме псуються продукти

Найбільш часто це мікробіологічне псування – на поверхні продукту буде слиз, розвиватимуться бактерії, дріжджі. Продукція буде зіпсована, якщо перебуватиме не в холодильнику 4-7 годин, і це буде кілька разів на день.

Баль-Прилипко зазначає, що в магазинах і супермаркетах мають знати кількість, коли вони беруть товари на продаж, щоб реалізувати їх і вони не зіпсувалися. Якщо терміни вживання вже вийшли – продукти треба утилізувати.

“Те саме стосується і молочних продуктів, які відкриті. Наприклад, кисломолочний сир, бо його можуть на вагу продавати. Якщо він запакований, і термін зберігання кілька діб – він ще може кілька годин протриматись, але той, що зважують окремо, то ні. Тобто свіжі продукти, які незапаковані під вакуумом, охолоджені, м’ясні, рибні, молочні – звичайно, це небезпека псування”, додала експертка.

Як перевірити, чи не зіпсувався продукт

Потрібно обов’язково дивитися на упаковку товару. Треба звернути увагу на цей продукт: чи державний це стандарт (якщо так, то він завжди ретельно контролюється), які технічні умови.

“За технічними умовами – це формули рецептури виробників, і вони коректуються, тому далі потрібно звертати увагу на склад продукту. Виробник усе прописує, з чого складається. Якщо це, наприклад, ковбаса – треба дивитися, скільки відсотків там м’ясної складової. Треба пам’ятати: першим у складі прописується компонент або сировина, якої найбільше в цьому виробі. Якщо це ковбаса, то на першому місці має стояти м’ясна сировина. Там має бути прописано, що це свинина, або яловичина, або м’ясо курки. Але не білково-жирова емульсія, або ще щось”, пояснила Баль-Прилипко в коментарі OBOZREVATEL.

Також треба дивитися й на терміни зберігання, які теж вказані на етикетці. Крім того, варто звернути увагу на те, де зберігається цей продукт. Якщо написано, що температура має бути в межах 5-7°С, то цей товар має лежати в холодильнику. Якщо його помістили просто на прилавку – це вже небезпечно.