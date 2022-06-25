У Чорному морі шторм загнав угрупування російських кораблів в пункти базування

Угрупування російських кораблів під впливом тривалого шторму “схудло”. Частина кораблів пішла в пункти базування у Чорному морі

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Зараз угруповання біля кордонів України складається з двох ракетних кораблів і великого десантного корабля. Решта сховалися в пунктах базування.

“Проте загроза ракетних ударів залишається і з моря, і з неба, і з суші. Шторм ще не вщух, тому подорожуючі міни можуть зустрічатися в будь-яких районах моря і виштовхуватися до узбережжя”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, в ніч на 17 червня Військово-морські сили України ракетами класу “Земля-поверхня” точно вразили Російський буксир. Удар по ньому припав в той час, коли він перевозив на острів Зміїний боєприпаси, озброєння і особовий склад ЧФ РФ.

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