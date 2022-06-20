ЗСУ вдарили по “вишках Бойка” у Чорному морі

Збройні сили України завдали удару по “вишках Бойка” – бурових платформах “Чорноморнафтогазу”, які були привласнені Росією.

Про це повідомили російський ватажок у Криму Сергій Аксьонов та народний депутат України Олексій Гончаренко, передає NNS.

“Сьогодні вранці ворог завдав удару по бурових платформах “Чорноморнафтогазу”. Перебуваю на зв’язку з колегами з Міноборони та ФСБ, працюємо над порятунком людей”, заявив Аксьонов.

Український нардеп Гончаренко повідомив, що ЗСУ завадили ракетного удару по газовидобуванню в українському Чорному морі.

“Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля вишок Бойка. Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян”, написав він.

За словами Аксьонова, є поранені і пропалі безвісти. Патрульні катери та авіація Міноборони РФ намагаються проводити рятувальні роботи.

У березні 2014 року, під час російської інтервенції до Криму, підрозділами Збройних сил Російської Федерації було захоплено українські бурові вишки “Петро Годованець” і “Україна” (відомі як “вишки Бойка”), що належали Чорноморнафтогазу. Вишки на той час знаходилися у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. У грудні 2015 року бурові платформи були переміщені до Голіцинського родовища біля узбережжя Криму.

У 2011 році “Чорноморнафтогаз” придбав дві глибоководні бурові платформи за 400 млн доларів кожна. Юрій Бойко на той момент обіймав посаду міністра енергетики, тому бурові платформи охрестили “вишками Бойка”.

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