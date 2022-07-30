У 2022 році збільшився розмір пенсії військових – яка сума виплат

В Україні пенсії військових за минулий рік стали набагато вищими. Вони зросли у середньому на 3000 гривень. Таким чином, військові пенсіонери зараз отримують більші виплати, ніж переважна більшість людей похилого віку

Максимальна пенсія військових не відрізняється від тієї, яку виплачують звичайним громадянам.

Якщо пенсію не змінено за судовим рішенням, то її максимальний розмір у 2022 році становитиме 20 930 гривень. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Виплати українським пенсіонерам за рік зросли в середньому на 660 гривень і зараз розмір середньої пенсії становить 4437 гривень. При цьому пенсії військових зросли набагато суттєвіше. Для них виплати в середньому стали вищими на 3000 гривень. Таким чином, розмір середньої пенсії військового тепер становить майже 8900 гривень.

При цьому максимальний розмір пенсії колишнього військовослужбовця може сягнути цього року 20 930 гривень. За законом, максимальна пенсія цієї категорії громадян не перевищує 10 прожиткових мінімумів.

Причому така пенсія виплачуватиметься лише з грудня, оскільки саме у грудні прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, становитиме 2093 гривні. Наразі ж, із липня ПМ для цієї категорії осіб зріс до 2027 гривень. І, відповідно, максимальна пенсія також піднялася до рівня 20 270 гривень.

Причому пенсія для військових не повинна перевищити цю “стелю” в десять мінімальних ПМ з урахуванням усіх надбавок, підвищення, індексації та цільової грошової допомоги. Виняток становлять лише військові, що мають особливі заслуги перед батьківщиною. У них пенсія з доплатами може перевищувати встановлений максимум.

При цьому тепер військовим проводитимуть щорічну індексацію пенсії у березні разом із рештою отримувачів пенсійних виплат.

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