В Україні пенсії підвищать ще два рази: яка буде сума виплат

Пенсії в Україні цього року планують збільшити п’ять разів. Тричі це вже вдалося зробити. Ще два рази пенсії підвищать 1 жовтня та 1 грудня. Про які суми йде мова

У нашій країні вже п’ять місяців триває війна. Попри це уряд намагається в повному обсязі забезпечувати громадян соціальною допомогою. Остання індексація пенсій відбулася у липні, проте для багатьох українців суми виявилися зовсім незначними.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

1 жовтня

Мінімальна пенсія для непрацюючих людей віком від 65 років з жовтня підвищиться до 2680 грн. Це стосується громадян старше 65 років, які мають не менше 30 років страхового стажу для жінок і не менше 35 років – для чоловіків. Також плануються щомісячні доплати для пенсіонерів віком 70-75 років – плюс 300 грн.

1 грудня

Першого місяця зими збільшиться прожитковий мінімум. Мінімальна пенсія зросте до 2093 грн. Висуваються ті ж вимоги щодо стажу – 35 років для чоловіків та 30 років для жінок.

Розмір мінімальної пенсійної виплати непрацюючих пенсіонерів віком від 60 років збираються збільшити до 2500 грн. Для тих українців, страховий стаж у яких менше 30 та 35 років, мінімальну пенсію встановлять пропорційно до страхового стажу.

Нагадаємо, під час війни українські пенсіонери можуть претендувати на фінансову підтримку міжнародних організацій на соціальній платформі. Але виплати також матимуть не всі. На гроші можуть претендувати ті, хто перебуває на тимчасово окупованих або деокупованих територіях, у місцях активних бойових дій, а також внутрішньо переміщені особи.

Заявки можуть подавати усі пенсіонери, однак рішення про перерахування коштів прийматимуть представники організацій. У пріоритеті малозабезпечені та багатодітні сім’ї, інваліди та ВПО. Це можуть бути люди, які втратили житло через російські обстріли та особи, які безпосередньо постраждали через війну.

Кому і на скільки підвищать пенсії з 1 липня