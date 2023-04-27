Це був незвичний удар, сьогоднішня атака викликала паніку – Кім про нічний обстріл Миколаєва

Обстріл Миколаєва у ніч на 27 квітня був незвичним. Жителі міста відвикли від ударів, тому сьогоднішня атака викликала паніку

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. Про це інформує НСН з посиланням на РБК-Україна.

“23 людей госпіталізовано, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три особи у важкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон”, – зазначив Кім

На думку глава ОВА, російська ракета влучила у дерево, тому будівлі навколо пошкоджені, але не зруйновані. Внаслідок російського удару пошкоджені будівля заводу, технікуму, суд, але найбільших руйнувань зазнали п’ятиповерхівка та будинки у приватному секторі.

Кім зазначив, що Миколаїв майже чотири місяці не обстрілювався окупантами. За його словами, сьогоднішній удар був незвичним і викликав у жителів паніку.

Обстріл Миколаєва у ніч на 27 квітня був незвичним – Віталій Кім

“Це 113 день без обстрілів Миколаєва. З 31 грудня не було обстрілів… Була легка паніка у людей. Це підступний удар росіян по цивільних, там немає військових об’єктів… Але це незвичний був удар, ми не реагували, ми не бачили, тому це був, як сніг на голову”, – зазначив Кім

Як ми повідомляли раніше, російська федерація, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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