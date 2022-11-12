Термінали ПриватБанку не приймають деякі банкноти – деталі

З’ясувалося, що термінали ПриватБанку не приймають банкноти номіналом 500 та 1000 грн. При цьому банкомати видають такі купюри

На сайті Мінфіну з’явилася скарга клієнта ПриватБанку. Жінка під ніком Nevidimaja повідомила, що банкомат видав їй крупні купюри, а термінал відмовився приймати їх. Вона запитала, чи не можна вирішити проблему, наприклад, заправляти банкомати належними купюрами. Про це інформує NNS

“Мені потрібно терміново сплатити товар, я зняла гроші і ще потрібно шукати, де розміняти їх”, – відмітила інтернет-користувачка.

Співробітники ПриватБанку відреагували на звернення. Вони нагадали, що номінал купюр залежить від регіону, розташування банкомату, клієнтського попиту та наявності певного виду купюр у касі, з якої надходять гроші до банкомату.

Представники фінустанови наголосили, що за необхідності зробити платіж, його можна провести через Приват24 або термінал, списавши гроші з картки. Це дасть можливість заощадити час на знятті готівки з подальшим їх внесенням до терміналу.

Що багато банків обмежили прийом банкнот по 500 та 1000 грн у терміналах. Це сталося через захоплення окупантами великої кількості купюр цього номіналу на Херсонщині. У підсумку термінали поповнювали грошима, вкраденими російськими окупаційними військами.

За помилок у терміналі важливо оперативно звернутися на гарячу лінію свого банку. У такому разі кошти зазвичай повертають після інкасації.

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